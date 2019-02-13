Prespa Anlaşması'nda İlk Fiili Adım: Sınıra Kuzey Makedonya Tabelaları Asıldı
5 saat önce
Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim krizinin çözülmesinin ardından tarafların vardığı Prespa Anlaşması kapsamında ilk adımlar atıldı.
Yunanistan
ile Makedonya
arasındaki isim krizinin çözülmesinin ardından tarafların vardığı Prespa Anlaşması kapsamında ilk adımlar atıldı. Anlaşma kapsamında sınır kapılarındaki levhalar, ülkenin yeni anayasal ismi olan "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ibaresinin bulunduğu levhalarla değiştirildi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:13
Survivor'da Adaya Veda Eden Türk İsim Kader Karakaya Oldu
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı
Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada
Fransa'da Bir Belediye Başkanı Köpeklerin Havlamasını Yasakladı