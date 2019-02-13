Son Dakika Haberleri: Prespa Anlaşması'nda İlk Fiili Adım: Sınıra Kuzey Makedonya Tabelaları Asıldı

Prespa Anlaşması'nda İlk Fiili Adım: Sınıra Kuzey Makedonya Tabelaları Asıldı

5 saat önce

Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim krizinin çözülmesinin ardından tarafların vardığı Prespa Anlaşması kapsamında ilk adımlar atıldı.

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Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim krizinin çözülmesinin ardından tarafların vardığı Prespa Anlaşması kapsamında ilk adımlar atıldı. Anlaşma kapsamında sınır kapılarındaki levhalar, ülkenin yeni anayasal ismi olan "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ibaresinin bulunduğu levhalarla değiştirildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:13 

Yunanistan, Makedonya, Dünya
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