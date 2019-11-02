Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, güzel yazının işlevinin yanında insanın ruhuna iyileştirici bir etkisi olduğuna inandığını belirterek, "Özenerek yazmak, insanın düşüncesine de ayrı bir güzellik, sanatsal bir değer katar. Her bir kelimenin, kalemden çıkan her bir sözün bir kıymeti olduğunu bilerek yazmak, kalemle, kağıtla, yazılanla, tefekkürle ve yazarın kendisiyle çok özel bir ilişki kurar." dedi.

Kalın, "Kalemin Ucunda İstanbul" temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Penfest 2019 kapsamında söyleşiye katıldı.

Kalemle yazmanın insanın düşünce eylemi üzerinde çok doğrudan etkisini tecrübe ettiğini vurgulayan Kalın, şöyle devam etti:

"Bazıları yazarak düşünür, yazarken yeni fikirler ortaya çıkar. Ben basın toplantılarına, televizyon programlarına mutlaka elimde kağıt, kalemle hazırlanırım. Dijital ortam yeterli gelmez. Notlar tabii ki yazılır, bilgisayara aktarılır, kopyalanır ama insanın el yazısıyla yazarak söylediği bir kelamın ayrı bir yeri vardır, akılda da daha çok kalır. Güzel yazının işlevinin yanında insanın ruhuna iyileştirici bir etkisi olduğuna hep inanmışımdır. Özenerek yazmak, insanın düşüncesine de ayrı bir güzellik, sanatsal bir değer katar. Yazarken çalakalem, 'Hızlıca yazalım'dan ziyade her bir kelimenin, kalemden çıkan her bir sözün bir kıymeti olduğunu bilerek yazmak, kalemle, kağıtla, yazılanla, tefekkürle ve yazarın kendisiyle çok özel bir ilişki kurar. Bunların bazıları çok kalıcı olur."

Kalın'dan mektup yazma çağrısı

Kalın, mektup yazma kültürünün unutulduğuna değinirken, birkaç yıl önce aralarında AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın da bulunduğu kişilerle mektuplaşmaya başladığını dile getirerek, "Kağıdı, kalemi elimize alıyoruz, birbirimize mektup yazıyoruz. Bunların kendi başına yazılıyor olması çok kıymetli. Ben bunları biriktiriyorum, ayrıca fırsat buldukça da oturup arkadaşlarıma, büyüklerime, kızıma, eşime, mesai arkadaşlarıma mektup yazıyorum. Onlar da cevap yazıyor. Bazen zarfa koyup postalıyoruz, bazen elden veriyoruz. Hoş da bir sürpriz oluyor çünkü postadan mektup gelmesi alışagelmiş bir şey olmaktan çıktı, sıra dışı bir şey haline geldi." diye konuştu.

Kalemseverlere bir yakınlarına, dostlarına, arkadaşlarına mektup yazmaları çağrısı yapan Kalın, mektuplaşma yayıldıkça yazma ve mektup kültürünün tekrar hatırlanacağını belirtti.

İbrahim Kalın, devlet geleneğinde kalem ve kağıdın özel bir yeri olduğuna işaret ederek, Osmanlı Devleti'nin arşivlerinin, imparatorluk tarihleri içerisinde en zengin koleksiyona sahip arşiv olduğunu, Osmanlı Devleti'nin her şeyi kayda geçirdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yazıya, kaleme özel önem verdiğini, iyi bir kalem koleksiyonu olduğunu aktaran Kalın, "Yazısı çok güzeldir. Güzel yazıyı da sever, beğenir, takdir eder. Çok da not alır, bütün toplantılarda kağıt, kalemle not alır. Hatta dün buraya geleceğimi söylediğimde kendisi de merak etti. Kendisine de buradaki gözlemlerimi aktaracağım." dedi.

"Aldığım bir kalemi kullanmayı ve onunla yazmayı tercih ederim"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sahip olduğu ilk kalemi hatırlayıp hatırlamadığına ilişkin soruya, "Kurşun kalemlerimi hatırlıyorum. Onlarla çok güzel vakit geçirdiğimi, onlarla yazmanın, onları açmanın, kutusuna koymanın keyfini zevkini hala hatırlıyorum. Yıllar içinde kaleme olan ilgimiz genişledi. Şu anda dolma kalem ve kurşun kaleme olan sevgim ve muhabbetim hala devam ediyor." karşılığını verdi.

Babasından kalan birkaç kalemin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Kalın, "Rahmetli babam da kalemle hesap yapmayı çok severdi, kendisi kabzımaldı, hesap işlerini, rakamları kağıt üzerinde yapmayı severdi. Yazmanın tadını ta ilkokuldan aldığım için güzel yazı konusunda da hangi öğretmenimizdi hatırlamıyorum ama onun önemini benimseten öğretmenime hep minnettar olmuşumdur." diye konuştu.

Kalın, çocuklara ve gençlere güzel yazıyı öğretmek ve onları güzel yazıya teşvik etmek gerektiğini vurgulayarak, kalem seçerken dikkat ettiği konuları şöyle anlattı:

"Biz o konuda Nabi Hoca'nın tekkesinden feyiz alan fukaradanız. Mürekkep konusunda ben klasik royal blue ve siyah dışında, kırmızı ve yeşil mürekkebi çok seviyorum. Yeşili özellikle çok kullanıyorum, yeşilin kültürümüzde özel bir yeri var, efendimizin rengidir, ayrı bir özelliği vardır. Kalem konusunda fonksiyon ve estetiğin bir arada olduğu kalemleri tercih ediyorum. Bazen estetik kaygısı çok öne çıkan, yazıdan çok koleksiyon amaçlı hazırlanan kalemler oluyor ama aldığım bir kalemi kullanmayı ve yanımda taşımayı, onunla yazmayı tercih ederim. Çok büyük ve gösterişli kalemlerden ziyade sadeliği içinde estetiği fısıldayan ve işlevsel olan kalemleri tercih ediyorum."

İbrahim Kalın, Penfest'in kalem, mektuplaşma ve yazma kültürüne katkı sağlamasını diledi.