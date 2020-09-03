"Pretoria'dan Kaçış" - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek.

" Pretoria'dan Kaçış"

Daniel Radcliffe, Lan Hart, Daniel Webber, Nathan Page ve Stephen Hunter'in rol aldığı "Pretoria'dan Kaçış" filmini Francis Annan yönetti.

Tim Jenkin'in 2003'de yayınlanan "Inside Out: Escape from Pretoria Prison" isimli kitabından uyarlanan Pretoria'dan Kaçış, 1970'lerde yasaklı organizasyonlar adına ilan üretip dağıtma suçundan yargılanan Jenkin'in tutuklanması ve kaçışını odağına alıyor.

Gerilim ağırlıklı film, 12 yıl ceza almasının ardından kendisi gibi tutuklu arkadaşları Alex Moumbaris ve Stephen Lee ile yüksek güvenliği ile bilinen hapishanelerden biri olan Pretoria'dan kaçmaya çalışan ekibin hikayesini anlatıyor.