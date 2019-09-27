Son Dakika Haberleri: Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri...
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Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri...

1 saat önce

Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlıyor.

Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri..., System.String[]

Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlıyor. Savaş gemilerinin geçişi, İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen oluşturuyor. - İSTANBUL

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Boğazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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