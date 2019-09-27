Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri...
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Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlıyor. Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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