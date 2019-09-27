Son Dakika Haberleri: Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü
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Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Meltem hücumbotu ziyarete açıldı.

Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Meltem hücumbotu ziyarete açıldı.

Sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan ve Marmaris Cruise Port Limanı'na bağlanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 63 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki hücum botuna, alay sancağı asıldı.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine gümrüklü bölgeden geçerek gelen ziyaretçiler, askeri personel eşliğinde hücum botu gezdi. Vatandaşlara, geminin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili bilgi aktarıldı.

TCG Meltem'de şehit aileleri ve gaziler için verilen yemekte, duygusal anlar yaşandı.

Marmaris, Sabah, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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