Preveze deniz zaferi ve Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun - Son Dakika

Preveze deniz zaferi ve Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun

Milletlerin önemli ilham ve kuvvet kaynaklarından biri de hiç şüphesiz tarihleridir.

Preveze deniz zaferi ve Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun, System.String[]

Milletlerin önemli ilham ve kuvvet kaynaklarından biri de hiç şüphesiz tarihleridir. Toplumlar varlıklarını devam ettirebilmek için tarihlerini bilmek ve ona dayanmak zorundadırlar. Tarih millette kök duygusunu uyandırır. Bu duygu birey ve toplumda bir millete ait olma bilincini canlı tutar.

Türklerin denizcilik tarihi de Selçuklu Türklerinin 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt muharebesini kazanıp Anadolu'ya yerleşmesinden 10 yıl sonra başlar. Denizlerle Türkleri tanıştıran ilk öncü Çaka Bey olmuştur. Küresel çapta tesis edilecek hegemonyanın en önemli alanlarından biri denizlerin kontrol altında bulundurulmasıdır. Türk denizciliği açısından bu yönde atılan ilk adım, Sakız adası yakınlarında Bizans Donanmasına karşı kazanılan ve ilk Türk deniz zaferi olan Koyun adaları muharebesidir.

Osmanlı Devleti'nin denizlere açılma serüveni 14. yüzyılda Karamürsel'de ilk Türk tersanesi ve Gelibolu'da bir üs kurulmasıyla başlamıştır. On altıncı yüzyılın başından itibaren, dünya hakimiyetine giden yolda deniz gücünden yararlanmaya kesin ve bilinçli olarak karar veren Osmanlı Devleti dünya denizcilik tarihine ünlü denizciler kazandırmıştır. Akdeniz'de dengeleri değiştiren Barbaros Hayreddin, Oruç Reis, Turgut Reis ve Uluç Ali Reis gibi kaptan-ı deryalar en bilinen denizcilerimizdir. Ayrıca "Deniz Haritası" ve "Kitab-ı Bahriye" isimli kılavuz kitabı ile dünya denizcilik kültürüne büyük katkıda bulunan Piri Reis, Hint okyanusuna açılan Seydi Ali Reis ve 18 Kasım 1773 yılında Batı tarzında "Mühendishane-i Bahri Hümayun" adıyla bugünkü Deniz Harp Okulu'nu kuran Cezayirli Gazi Hasan Paşa'yı da sayabiliriz.

"Denizlere hakim olan cihana hakim olur" sözlerinin sahibi, Türklerin denizler fatihi Barbaros Hayreddin Paşa'nın 1538 yılında Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze deniz zaferi ise Türk denizciliğinin zirvesidir. Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Preveze'de Osmanlı donanması ve Papalık Devleti, Malta, Ceneviz, Venedik, İspanya ve Portekiz'in oluşturduğu Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesi neticesinde, Ege denizinden sonra Akdeniz'de de Osmanlı donanmasına karşı koyabilecek bir donanma kalmayarak Türklerin hakimiyeti başlamıştır. Bu zafer, günümüzde büyük bir şeref ve gurur abidesi olarak Türk denizcilerine ışık tutmakta, zaferin kazanıldığı 27 Eylül günü İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros anıtının açılışının yapıldığı 1944 yılından beri "Deniz Kuvvetleri Günü" olarak kutlanmaktadır.

Osmanlı Devleti'nin gerileme ve çöküş dönemlerinden fazlasıyla payını alan Türk denizciliği, içinde bulunduğu coğrafyanın kendisine sunduğu uygun koşulları değerlendirememiş ve denizcilik gücünün tüm faaliyet alanlarında geri kalmıştır. Cumhuriyet döneminden itibaren bir deniz ülkesi olmaya çalışan Türkiye, ülkemize yönelebilecek tehditlerin önlenebilmesi ve denizlerdeki hükümranlık haklarının korunması çerçevesinde, gerek güvenlik gerek ise Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açılarından olmazsa olmaz önemdeki denizlerle bir kez daha buluşmuştur.

Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra, Karadeniz gezisini Hamidiye kruvazörü ile yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gemi anı defterine yazdığı "Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk devletinin donanması da mühim ve büyük olmak gerekir. Mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir" ifadesi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin vizyonu olmuştur. Bu vizyon doğrultusunda kendi stratejisini "ana vatan savunmasına katkı sağlamak, denizlerdeki hükümranlık haklarını, deniz alaka ve menfaatlerini korumak" olarak belirleyen Türk Deniz Kuvvetleri, halihazırda sahip olduğu kuvvet yapısıyla dünya denizlerinde ülke çıkarının olduğu her coğrafyaya nüfuz edebilmekte, bu bölgelerde sürekli olarak varlık gösterebilmekte, taşıdığı diplomatik ve askeri gücün etkisini idame ettirebilmektedir. Türkiye'nin savunma sanayi sektörünün gelişimine öncülük edecek şekilde, uzun yıllardır sürdürülen gayretlerle, harp gemisi dizaynı, inşası ve kritik sistemlerin tedarikinde dışa bağımlılığı azaltma istikametinde de önemli atılımlar atarak tarihi bir eşiğe erişildiğini de söylemek mümkündür.

"Mavi Vatan" diye adlandırdığımız deniz yetki alanlarında son zamanlarda meydana gelen gelişmeler neticesinde, başta karar vericiler olmak üzere, toplumun siyasi, sosyal ve kültürel kademelerinde, denizciliği ve deniz gücünü merkeze alan düşünme, planlama ve uygulama bilinçliliğinin artması da oldukça sevindirici bir gelişmedir. Kendilerine özgü güvenlik dinamikleri bulunan ve her geçen gün jeopolitik ve askeri hareketliliğin artmakta olduğu Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, bu bölgelerde sürekli olarak varlık gösterebilmeyi, taşınan diplomatik ve askeri gücün etkisini sürekli olarak idame ettirebilmeyi de zorunlu kılmaktadır.

Preveze deniz zaferinin 482. yıldönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, onları rahmet ve minnetle anıyoruz; ruhları şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz alaka ve menfaatlerinin korunması amacıyla ülkemize ve ulusumuza karşı hizmetlerini geçmişte olduğu gibi günümüzde de üstün bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmekte olan kahraman Türk denizcilerinin de denizleri sakin, pruvası neta, ufku ve bahtları açık olsun.

[ Bahçeşehir Üniversitesi ve Deniz Ticaret Enstitüsü'nde denizcilik dersleri veren emekli Deniz Kurmay Albay N. İsmet Hergünşen muhrip, hücumbot ve firkateyn sınıfı gemilerdeki görevlerinin ardından TCG Fatih firkateyninde komutanlık ve hücumbotlarda komodorluk yapmış, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı görevi esnasında kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır]

Türk Deniz Kuvvetleri, Denizcilik, Osmanlı, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Preveze deniz zaferi ve Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Sosyal medyada tepki çeken silahlı magandaya bin 294 TL ceza Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Son Dakika! Azerbaycan, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonrası yaptığı misillemede 10 Ermeni askerini öldürdü ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Ozan Kabak'tan tükürük açıklaması: Bilinçli bir hareket değildi, rakibimden özür dilerim
Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama         
15:12
İnternetten öğrenerek yetiştirdiği kudret narını yurt dışına satıyor İnternetten öğrenerek yetiştirdiği kudret narını yurt dışına satıyor         
14:13
Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı         
13:59
Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı         
13:13
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'ın saldırılara karşılık vermesinin ardından seferberliğe hazırlanıyor Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'ın saldırılara karşılık vermesinin ardından seferberliğe hazırlanıyor         
12:16
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı         
10:20
Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü         
07:09
Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün         
23:07
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı         
20:58
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 15:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Preveze deniz zaferi ve Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei