Son Dakika Haberleri: Preveze Deniz zaferinin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri...
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Preveze Deniz zaferinin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri...

56 dakika önce

Preveze Deniz zaferinin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlıyor.

Preveze Deniz zaferinin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlıyor. Savaş gemilerinin geçişi, İstanbul Boğazı'nda görsel bir

Preveze Deniz zaferinin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Boğazı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
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