Preveze deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri boğaz'dan geçti (1)(havadan...
11 dakika önce
Preveze Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:46 Kaynak: DHA
Preveze Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçti. Gemiler, Beşiktaş
Barbaros Anıtı önünde selamlama yaptı. Gemilerin geçişi havadan da görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Gemilerin geçişi
- İstanbul
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