Son Dakika Haberleri: Preveze deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri boğaz'dan geçti (1)(havadan...
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Preveze deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri boğaz'dan geçti (1)(havadan...

11 dakika önce

Preveze Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçti.

Preveze deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri boğaz'dan geçti (1)(havadan..., System.String[]

Preveze Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçti. Gemiler, Beşiktaş Barbaros Anıtı önünde selamlama yaptı. Gemilerin geçişi havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Gemilerin geçişi


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:46 Kaynak: DHA
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