Preveze deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri boğaz'dan geçti 2
2 saat önce
PREVEZE DENİZ ZAFERİNİN 481.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ 2.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:58 Kaynak: DHA
PREVEZE DENİZ ZAFERİNİN 481.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ 2
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