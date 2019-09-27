Son Dakika Haberleri: Preveze deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri boğaz'dan geçti 2
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Preveze deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri boğaz'dan geçti 2

2 saat önce

PREVEZE DENİZ ZAFERİNİN 481.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ 2.

PREVEZE DENİZ ZAFERİNİN 481.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ 2

Preveze deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri boğaz'dan geçti 2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:58 Kaynak: DHA
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