Son Dakika Haberleri: Preveze Sınıfı Denizaltılar Modernize Edilecek

Preveze Sınıfı Denizaltılar Modernize Edilecek

1 saat önce

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ-ASELSAN-HAVELSAN-ASFAT iş ortaklığı arasında imzalanan sözleşme ile Preveze sınıfı denizaltılar modernize edilecek.

Preveze Sınıfı Denizaltılar Modernize Edilecek, System.String[]
Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ-ASELSAN-HAVELSAN-ASFAT iş ortaklığı arasında imzalanan sözleşme ile Preveze sınıfı denizaltılar modernize edilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve projede görev alacak şirketlerin temsilcileri katıldı. Proje kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan dört adet Preveze sınıfı denizaltının mevcut sistemleri yenilenecek ve denizaltılar deniz harekatı kapsamında yeni kabiliyetler kazanacak. Modernize edilecek dört denizaltı sırasıyla 2023, 2024, 2026 ve 2027 yıllarında hizmete girecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, İsmail Demir, Güncel
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