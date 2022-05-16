Prey sistem gereksinimleri neler? Prey kaç GB?

Prey'de, 2032 yılında ayın yörüngesinde dönen bir uzay istasyonu olan Talos I'de uyanıyorsunuz. İnsanlığı sonsuza dek değiştirmeyi amaçlayan bir deneyin ana konususunuz - ancak işler çok yanlış gitti. Uzay istasyonu düşman uzaylılar tarafından istila edildi ve şimdi avlanıyorsunuz.

PREY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Talos I'in karanlık sırlarını ve kendi geçmişinizi ararken, istasyonda bulunan araçları kullanarak hayatta kalmalısınız - zekanız, silahlarınız ve zihin bükme yetenekleriniz. Talos I'in ve gemideki herkesin kaderi senin ellerinde.

Prey Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit versions)

İşlemci: Intel i5-2400, AMD FX-8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

Prey Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit versions)

İşlemci: Intel i7-2600K, AMD FX-8350

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 970 4GB, AMD R9 290 4GB

Prey Kaç GB?

Prey'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.