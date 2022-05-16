Prey'de, 2032 yılında ayın yörüngesinde dönen bir uzay istasyonu olan Talos I'de uyanıyorsunuz. İnsanlığı sonsuza dek değiştirmeyi amaçlayan bir deneyin ana konususunuz - ancak işler çok yanlış gitti. Uzay istasyonu düşman uzaylılar tarafından istila edildi ve şimdi avlanıyorsunuz.
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Talos I'in karanlık sırlarını ve kendi geçmişinizi ararken, istasyonda bulunan araçları kullanarak hayatta kalmalısınız - zekanız, silahlarınız ve zihin bükme yetenekleriniz. Talos I'in ve gemideki herkesin kaderi senin ellerinde.
Prey'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.
Son Dakika › Gamegar › Prey sistem gereksinimleri neler? Prey kaç GB? - Son Dakika