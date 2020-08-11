PRF ile diş tedavisi daha kısa sürüyor - Son Dakika

- PRF ile diş tedavisi daha kısa sürüyor

BURSA - Ağız ve diş sağlığı alanında kullanılan en yeni uygulamalardan PRF yönteminde hastaya konforlu bir tedavi imkanı sağlanıyor. Uzm. Dt. Halil Çelik, yöntemle iyileşmenin çok hızlı olabildiğini söyledi.

Dünya genelinde sağlık alanındaki son teknolojik gelişmelerin tedavi yöntemlerini çeşitlendirdiğini kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dt. Halil Çelik, PRF tekniğinde kullanılan malzemelerin tamamen otojen (kişinin kendi kanından elde edilen) olduğunu kaydetti. Uzm. Dt. Halil Çelik, "PRF tekniğinde kişinin kendi vücudundan elde edilen materyal kullanıldığı için herhangi bir alerji oluşturma ihtimali yok. Bu kullandığımız materyalin avantajı, kişinin kendi kanının içerisindeki büyüme faktörlerini bir araya toplanıyor olması. Bu yöntem özellikle diş çekiminden sonra ya da implant uygulaması gibi cerrahi müdahalelerden sonra iyileşme hızını çok daha fazla artırıyor. Aynı zamanda ağrıyı da azaltmamızı sağlıyor. Çok daha hızlı iyileşmeyle birlikte yüksek bir başarı oranı da elde edilebiliyor" dedi.

Konforlu bir yöntem

PRF tedavisinin hasta açısından çok konforlu bir yöntem olduğunu da sözlerine ekleyen Uzm. Dt. Çelik, tedavi süreci hakkında şu bilgiler verdi: "Önce hastadan 'vacutainer' yardımıyla herhangi bir ağrı olmadan kan alınıyor. Sonra özel tüpler içerisinde santrifüj işlemi uygulanıyor. Bu işlemin ardından da dikkatlice PRF dokusu, kanın geriye kalanından ayrılmış oluyor. Cerrahi işlemin son bölümüne doğru bu PRF dokusunu o bölgeye yerleştiriyoruz. Böylece hızlı ve başarılı bir iyileşme oluyor. PRF uygulaması için santrifüj cihazı gibi nitelikli aletlerin yanı sıra damar yolu işlemini yapacak yetişmiş sağlık personeli gibi unsurların olması gerekiyor.