Priene Antik Kenti'nin "tarihi kazı evi" de ilgi çekiyor - Son Dakika

Söke ilçesinde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Priene Antik Kenti'ne gelen ziyaretçiler 125 yıllık kazı evine de ilgi gösteriyor.

"Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosuyla tanınan ünlü ressam Osman Hamdi Bey tarafından açılışı gerçekleştirildiği, ünlü Alman Arkeolog Theodor Wiegand ve ekibinin kaldığı belirtilen kazı evi, halen Priene Antik Kenti Kazı Başkanı Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert ve ekibi tarafından kullanılıyor.

Prof. Dr. Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı evinin 1895 yılından bu yana hizmet verdiğini belirtti.

Benzer ev projelerinin Bergama ve Milet antik kentlerindeki kazı evlerinde de olduğunu belirten Mert, "Aslında en son yapılan kazı evi bu ve günümüzde halen ayakta duran ve en eski kazı evi burasıdır." dedi.

Antik kentteki kazılara ilişkin de bilgi veren Mert, Priene'nin Helenistik dönemin en modern kentlerinden biri olduğunu, şehir planında caddeler ve sokakların birbirini dik kestiğini, arada kalan parsellerin de belli bir matematiksel orana dayanarak yapıldığını kaydetti.

Mert, özgün kent planı ve iyi korunmuş yapılarından dolayı Priene'nin İtalya'daki Pompei Antik Kenti'ne benzetildiğini de sözlerine ekledi.