"Priene" için bir araya geldiler

Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan ve geçen yıl UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Priene Antik Kenti'nin kesin listeye girebilmesi amacıyla yürütülecek çalışmaların yol haritasını belirlemek üzere toplantı yapıldı.

Güllübahçe Mahallesi Turunçlar mevkisinde bulunan bir kafede düzenlenen toplantıya, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Priene Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, antik kent konusunda bir sunum yaptı. Kentin arkeoloji ve mimarlık tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Mert, kentin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise şöyle konuştu:

"İlçemizin tarihi ve kültürel miraslarından Priene Antik Kenti, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne listesine alınmıştı. Priene'nin UNESCO'nun kalıcı listesine girmesi için fikir cimnastiği yapmak üzere toplandık. Çalışmaların sekreteryasını yapmak üzere komisyon kurulması kararını aldık. Bergama geçici listeye alındıktan sonra üç yılda kesin listeye girmeyi başarmış. Uzun bir yol ve şüphesiz Söke halkının da buna sahip çıkması gerekiyor. Bugün katılımcılar bunu gösterdiler. Priene kentinin anlatılması ve tanıtımı da çok önemli."