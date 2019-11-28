Son Dakika Haberleri: Primagaz, toptan gaz dağıtım ağı operasyonlarını iyileştirmek için Getac'ı seçti
Son Dakika Ekonomi Primagaz, toptan gaz dağıtım ağı operasyonlarını iyileştirmek için Getac'ı seçti - Son Dakika Ekonomi

Primagaz, toptan gaz dağıtım ağı operasyonlarını iyileştirmek için Getac'ı seçti

6 saat önce

Hollandalı SHV Enerji Grubu'nun bir parçası ve dünyanın önde gelen LPG distribütörlerinden olan Primagaz'ın, Fransa'daki toptan gaz dağıtım ağının operasyonları kolaylaştırmak ve güvenliği geliştirmek amacıyla Getac'ın tablet çözümünü seçtiği duyuruldu.

Primagaz, toptan gaz dağıtım ağı operasyonlarını iyileştirmek için Getac'ı seçti, System.String[]

Hollandalı SHV Enerji Grubu'nun bir parçası ve dünyanın önde gelen LPG distribütörlerinden olan Primagaz'ın, Fransa'daki toptan gaz dağıtım ağının operasyonları kolaylaştırmak ve güvenliği geliştirmek amacıyla Getac'ın tablet çözümünü seçtiği duyuruldu.


Getac, Primagaz'ın Fransa'daki toptan gaz dağıtım ağının operasyonları kolaylaştırmak ve güvenliği geliştirmek amacıyla ZX70-Ex'in tamamen dayanıklı tablet çözümünü seçtiğini duyurdu. Duyuruda Getac cihazlarıyla yıllık arıza oranlarının yüzde 10'dan sadece yüzde 2 seviyesine düşürüldüğü, iki şirket arasındaki başarılı 6 yıllık teknoloji ortaklığının uzatıldığı bildirildi.


Konu hakkında açıklama yapan Primagaz AMOA Tedarik Zincirinde proje şefi Pierre-Antoine Barre, "Aşırı güvenilir dayanıklı donanımın yanı sıra teknoloji şirketinin standart olarak kazara hasarları kapsayan üç yıllık tampondan tampona garantisi, oldukça faydalı olup beklenmedik arıza kaynaklı kesintileri asgari düzeye düşürmekte ve teslimat şoförlerimizin yollarına devam etmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca, beklentilerimizin ve ekipman desteğinin de ötesinde üstün avantajlar sağlayan gelişmiş teknik destekten faydalanıyoruz" dedi.


Getac Technology Corporation'ın Global Satış ve İş Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Rowina Lee ise bu yeni anlaşmayı imzalayarak gaz şirketi ile olan başarılı teknoloji ortaklıklarını uzattıkları için gurur duyduğunu ifade ederek dayanıklı çözümleri ve uzman teknik destekleri sayesinde gaz şirketinin güvenilir teknoloji ortağı olduklarını ve bu sayede gaz şirketinin müşterilerine sektörde lider ve yüksek kalitede hizmetler sağlamaya odaklanabileceğini belirtti. - İSTANBUL

Fransa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
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