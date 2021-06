Prime Day'de, Prime üyelerini 2 milyonu aşkın indirim bekliyor - Son Dakika

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Bu yıl Prime Day'i, dünyanın her yerindeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın indirim sunarak kutluyoruz." dedi.

Marriott, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Prime Day'in Amazon'un Prime üyelerine alışveriş ve eğlencenin en iyisini birçok ayrıcalık ile sunduğu özel bir etkinlik olduğunu söyledi. Amazon'un 20. yaşını kutlamak için ilk kez 2015 yılında gerçekleştirdikleri Prime Day ile müşterilere eğlenceli bir alışveriş tecrübesi sunduklarını belirten Marriott, "Prime Day, Prime üyelerimize her kategoriden müthiş indirimlerin yanı sıra, Prime Video ve Prime Gaming ile eğlencenin en iyilerini ve daha önce görülmemiş içerikleri sunduğumuz özel bir etkinlik olarak tasarlandı. Şu anda dünyanın 20 farklı ülkesinde kutlanıyor ve Türkiye'nin de bu ülkeler arasında olduğunu belirtmekten büyük heyecan duyuyorum. Bu yıl Prime Day'i üyelerimize alışveriş ve eğlencenin en iyilerini sunarak Türkiye'de ikinci kez kutluyoruz. Türkiye'deki Prime üyeleri, iki gün boyunca dünyaca ünlü markalardan küçük işletmelerin butik ürünlerine, geniş bir ürün seçkisinden binlerce ürüne müthiş fırsatlarla sahip olabilecekler." ifadelerini kullandı.

"Prime Day'de herkes kendisi için bir şeyler bulabilir"

Richard Marriott, Prime Day için bu yıl yapılacak etkinliklerden bahsederek, "Bu yıl Prime Day'i, dünyanın her yerindeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın indirim sunarak kutluyoruz. Prime üyeleri, bugün ve yarın 48 saat boyunca, şimdiye kadarki tüm Prime Day etkinliklerinden çok daha fazla fırsat yakalarken, üyelere özel süreli indirimler ile popüler ürünlere kaçırılmayacak fiyatlarla sahip olabiliyor. Prime Day'de herkes kendisi için bir şeyler bulabilir. Teknoloji severlerden moda tutkunlarına, oyun severlerden evcil hayvan sahiplerine kadar herkes, yaza güzel bir giriş yapmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi Prime Day boyunca Amazon.com.tr'de bulabilecek." diye konuştu.

İndirimlere ek olarak Türkiye'deki Prime üyelerinin bu yıl Prime Video ve Prime Gaming'in Prime Day'e özel sunduğu eğlenceli içeriklerinden faydalanabildiğini anlatan Marriott, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl Prime Day kapsamında dünya çapında gerçekleştirilen Prime Gaming Show Ultimate Crown: Fire and Ice Edition şovunu, popüler Twitch yayıncıları Ferit Karakaya (wtcN) ve Kemal Can Parlak'ın (Kendine Müzisyen) anlatımlarıyla Türk oyunseverlerle yeniden buluşturduk. Bu canlı yayın kapsamında Prime Gaming Show'da dünyanın en tanınmış yayıncıları nihai şampiyon olabilmek için yarışırken, Prime üyeleri aynı zamanda aralarında HP, Lenovo, LG, Asus ve çok daha fazlasının bulunduğu markaların oyun ürünlerinde harika indirimlerden faydalanma fırsatına da sahip oldular. Oyun severler Prime Gaming Show'daki muhteşem çekişmeyi, wtcN'in Twitch kanalı https://twitch.tv/wtcn adresinden diledikleri zaman izleyebilirler. Yine bu yıl, Prime Day'e özel olarak gerçekleştirilen 3 bölümlük bir müzikal gösteri olan Prime Day Show'u tüm dünya ile aynı anda Türkiye'deki Amazon müşterileriyle buluşturduk. Prime Day Show ile tüm Amazon üyeleri, dünyaca ünlü yıldızlar Billie Eilish, Kid Cudi ve H.E.R.'ün muhteşem konserlerini Prime Video üzerinden izleyebiliyor. Prime Day Show'un üç bölümü de 30 gün boyunca Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime Video'da yer alıyor ve Prime üyesi olsun olmasın tüm müşterilerimiz içeriğe erişim sağlayabiliyor."

200 milyonu aşkın üyeye alışveriş ve eğlencenin en iyisini sunmak üzerine tasarlandı"

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Marriott, Prime hizmetinin sınırsız, hızlı, bedava ve esnek teslimat seçenekleri ile tüm dünyada 200 milyonu aşkın üyesine alışveriş ve eğlencenin en iyisini sunmak üzere tasarlandığına değinerek, "Türkiye'de bu hizmetler arasında herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde gönderim seçenekleriyle hızlı ve bedava teslimat bulunuyor. Aynı zamanda her gün popüler markalardaki özel fırsatlara erişim, Prime Day'de müthiş indirim ve fırsatlardan faydalanma, Prime Video ile ödüllü film ve dizilere, Prime Gaming ile ise ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sınırsız erişime herkes ayda sadece 7,90 TL karşılığında sahip olabiliyor." dedi.

Eğlence paketine erişim

Prime üyeliğinin Prime Gaming ve Prime Video ile Türkiye'deki üyelerine çok özel bir eğlence paketi sunduğunu vurgulayan Marriott, "Prime Video ile tüm üyeler, aralarında American Gods, The Expanse, P!NK: All I Know So Far, Solos, Invincible, El Corazón de Sergio Ramos, Coming 2 America, One Night in Miami, Tom Clancy's Without Remorse ve A Map of Tiny Perfect Things gibi birçok Amazon Originals yapımının yanı sıra, geniş bir film ve dizi seçkisine istedikleri cihazdan sınırsız erişim sağlayabiliyorlar. Prime Gaming ile ise tüm Prime üyeleri bütünsel bir oyun tecrübesi yaşayabiliyorlar. Prime Gaming ile Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, FIFA 21 ve League of Legends gibi dünyanın önde gelen oyunlarından oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkı tüm Prime üyelerine sunuluyor. Örneğin, bu ay, Prime Gaming ile tüm üyelerimiz Battlefield 4 oyununa ücretsiz sahip olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Marriott, bu yıl Prime Day ile yaza, iki gün boyunca sürecek fırsatlar ve Prime'ın sunduğu en iyi indirimlerle giriş yaptıklarını belirterek, "Dünyanın önde gelen markalarından binlerce kaçırılmayacak fırsat, süreli indirimlere ayrıcalıklı erişim ve eğlencenin en iyisini sunduğumuz Prime Day, Prime üyesi olmak ve Amazon.com.tr'de alışverişin kolaylıklarını tecrübe etmek için yılın en iyi zamanı." şeklinde konuştu.

"Prime Day 2020 boyunca Prime üyelerimiz, 1,4 milyar doların üzerinde tasarruf etti"

2020 yılındaki Prime Day hakkında detaylar veren Marriott, Prime Day 2020 boyunca tüm dünyadaki Prime üyelerinin 1,4 milyar doların üzerinde tasarruf ettiğini açıkladı. Aynı zamanda Prime Day 2020'nin Amazon üzerinden satış yapan küçük ve orta ölçekli işletmeler için de en büyük iki gün olduğunu belirten Marriott, geçen Prime Day'de üçüncü parti satıcıların 19 ülkede toplam 3,5 milyar dolar ile rekor satış oranları kaydettiklerini söyledi.

Marriott, bu yıl yine başarılı bir Prime Day dönemi daha geçireceklerini öngördüklerini belirterek, "Türkiye ve dünyadaki Prime üyelerimize, çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin ürünlerinden oluşan ve aralarında oyun ekipmanlarından elektroniğe, modadan evcil hayvan ürünlerine kadar tüm kategorilerden binlerce üründe fırsatlar sunduğumuz için heyecanlıyız." diye konuştu.

"Yatırımlarımıza ve yeniliklerimize devam edeceğiz"

Richard Marriott, Amazon'da müşterilerin tecrübesini daha da iyileştirmek için sürekli yenilikler yaptıklarını belirterek, "Aynı zamanda Prime üyelerimiz için teslimat seçeneklerini iyileştirerek hizmetlerimizi daha kullanışlı hale getiriyoruz. Örneğin, İstanbul'daki müşterilerimizin pazar günü teslimatlarından oldukça mutlu olduğunu biliyoruz ve Prime üyeleri için ücretsiz olan bu hizmeti son dönemde Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa'da da sunarak daha fazla kişiye ulaştırmaya başladık. Prime hizmetinin müthiş bir değer sunduğundan emin olmak için yatırımlarımıza ve yeniliklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Komisyon oranlarında yüzde 80 indirim

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemenin Amazon olarak yaptıkları faaliyetlerin temel bir parçasını oluşturduğuna değinen Marriott, dünya çapında Amazon'da satılan ürünlerin yarısından fazlasının çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan üçüncü parti satıcılara ait olduğunu söyledi. Marriott, bünyelerinde satış yapan KOBİ'lerin işlerini büyütebilmeleri için her zaman yenilikler yaparak onlara yeni fırsatlar sunduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl Prime Day boyunca Amazon.com.tr üzerinden satış yapan KOBİ'lerin sunduğu indirimleri öne çıkardığımız, müşterilerimizin KOBİ'lerin hikayelerini ilk ağızdan dinleyebilecekleri, ürünleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecekleri ve kolayca alışveriş yapabilecekleri özel bir sayfa hazırladık. KOBİ'lerin Prime Day boyunca rekabetçi fiyatlar sunabilmelerini desteklemek adına Amazon Lojistik üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünlerin komisyon oranlarında yüzde 80'e varan indirimler sunduk. Ek olarak Amazon Lojistik ücretlerinde yüzde 40 indirim ve yeni eklenen tüm ürünler için ürün başına 30 adede kadar ücretsiz depolama ve kaldırma kampanyaları tüm KOBİ'lerimiz için devam ediyor. KOBİ paydaşlarımızın girişimci ruhunu ve her zaman gelişmeye açık yapılarını hayranlıkla takip ediyoruz. Prime Day ve sonrasında onları desteklemeye devam edeceğiz."