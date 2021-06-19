Prime üyeleri için binlerce fırsat 21 ve 22 Haziran'da Amazon Prime Day'de - Son Dakika

21 Haziran gece yarısı başlayacak Prime Day ile Türkiye'deki Amazon Prime üyelerine 48 saat boyunca tüm kategorilerden binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar sunulacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon, bu yıl gerçekleştireceği Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm Prime Day etkinliklerinden çok daha fazla indirimin sunulacağı etkinlikte Prime üyeleri, 21 Haziran gece yarısı başlayacak indirimlerden 48 saat boyunca faydalanabilecek.

Prime Day indirimleri teknoloji severlerden moda tutkunlarına, oyun aşıklarından evcil hayvan sahiplerine tüm Prime üyelerine yaz döneminde ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerde müthiş fırsatlar sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Bu yıl Prime Day ile yaza, iki gün sürecek müthiş indirimler ve Prime üyeliğinin sunduğu en iyi fırsatlarla giriş yapıyoruz. Binlerce popüler markada kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süre için geçerli indirimler ve Prime üyelerini eğlencenin en iyileriyle buluşturan ayrıcalıkları ile Prime Day, Prime üyesi olmak ve Amazon.com.tr'den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını deneyimlemek için yılın en iyi zamanı." ifadelerine yer verdi.

Prime Day 2021, Prime Day tarihindeki en fazla fırsatı Prime üyeleriyle buluşturacak. Prime üyeleri aynı zamanda, dünyanın önde gelen markalarının ürünlerinin ve tüm kategorilerden cazip fırsatların sunulacağı "Bitmeden Yakala" ile müthiş indirimlere erişim sağlayabilecek. Sınırlı sayıda sunulacak bu fırsatlardan ve 48 saat sürecek indirimlerden en iyi şekilde faydalanmak için www.amazon.com.tr/primeday adresi ziyaret edilebiliyor.