Primeiro treinamento Arsenal em Baku
2 saat önce
O zamanlar Arsenal ve Conred er Arredor'lar Azerbaycan’da depolanamazlar. İşe yaramayanları, kabiliyetlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını bir araya getirdi. O Arsenal defronta o Chelsea ve final da Liga Avrupa, bir quarta-feira.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06
O zamanlar Arsenal
ve Conred er Arredor'lar Azerbaycan
'da depolanamazlar. İşe yaramayanları, kabiliyetlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını bir araya getirdi. O Arsenal defronta o Chelsea
ve final da Liga Avrupa
, bir quarta-feira.
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