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Primeiro treinamento Arsenal em Baku

2 saat önce

O zamanlar Arsenal ve Conred er Arredor'lar Azerbaycan’da depolanamazlar. İşe yaramayanları, kabiliyetlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını bir araya getirdi. O Arsenal defronta o Chelsea ve final da Liga Avrupa, bir quarta-feira.

O zamanlar Arsenal ve Conred er Arredor'lar Azerbaycan'da depolanamazlar. İşe yaramayanları, kabiliyetlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını bir araya getirdi. O Arsenal defronta o Chelsea ve final da Liga Avrupa, bir quarta-feira.
Primeiro treinamento Arsenal em Baku
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06 
Chelsea, Azerbaycan, Arsenal, Spor
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