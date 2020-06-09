Primemall, "Birlikteyiz" mesajıyla kapılarını açtı - Son Dakika

Primemall, "Birlikteyiz" mesajıyla kapılarını açtı

Primemall AVM, "Sağlığınızı Önemsiyoruz, Birlikte Önlem Alıyoruz" sloganıyla aktif mağazaları ve müşterileri ile yeniden buluştu.

Primemall,

Primemall AVM, "Sağlığınızı Önemsiyoruz, Birlikte Önlem Alıyoruz" sloganıyla aktif mağazaları ve müşterileri ile yeniden buluştu.


Primemall Gaziantep AVM, Türkiye'de ilk olarak Mart ayında görülen Covid-19 salgınının ardından, güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla gereken tüm önlemleri en üst seviyede alarak hizmet vermeye başladı. Alınması gereken önlemlere mağazaların, çalışanların ve ziyaretçilerin de mutlaka hassasiyetle uyması gerektiğinin altını çizen ve "Birlikte" hareket etmenin önemine dikkat çeken Primemall yönetimi, yüzde 90'ın üzerinde mağaza doluluk oranı ile yeniden Gazianteplilerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.


Gereken tüm önlemleri en üst seviyede alarak hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Prime Development CEO'su Dr. Artuğ Çetin, salgın ile "birlikte mücadelenin" önemine vurgu yaptı. Çetin, Primemall Gaziantep'in yüzde 90'ın üzerinde mağaza doluluk oranı ile yeniden Gazianteplilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, başta Gaziantep olmak üzere Antakya, İskenderun, Sivas gibi bölgelerde bulunan tüm alışveriş merkezlerinde dayanışmanın, birlik olmanın, birbirini anlamanın önemini çok iyi bildiklerini kaydetti. Kiracı ve çalışanları ile el ele vererek bu zor süreçten sağlıkla çıktıklarını dile getiren Çetin, henüz açılış yapamayan mağazaların tebliğ nedeniyle kapalı olduklarını, kısa bir süre içinde normalleşme sürecine geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.


Sağlık Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda, uyulması zorunlu kuralları tüm alışveriş merkezlerinde ve sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlatan Dr. Artuğ Çetin, virüs tehlikesinden korunmak için üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdiklerini vurguladı. Gazianteplilerin de kurallar çerçevesinde hareket etmeye hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Çetin, "Müşterilerimizle karşılıklı güvene dayalı özel bir bağ kurduğumuza inanıyoruz, bu dönemde özellikle Primemall'u tercih ettikleri için onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


"Hijyen önlemleri" üst düzeyde


Alışveriş merkezinin yaya ve araç giriş noktalarından mağazalara kadar uzanan her bölgede alınan sıkı hijyen önlemleri dikkat çekerken, mağaza çalışanları ve ziyaretçilerin AVM'nin girişinde ateş ölçümü yapılıyor. Hijyen kurallarının harfiyen uygulandığı AVM içerisinde, müşteriler için çok sayıda el dezenfektan noktaları yerleştirildi. Temasın yüksek olduğu alanlar, Sağlık Bakanlığı onaylı özel dezenfektan maddeleri ile kriterlere uygun zaman dilimlerinde, sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe alanlarının 2 metreye göre belirlendiği alışveriş merkezinde, yürüyen merdiven, asansör, lavabolar gibi alanlar, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kullanılması yönünde gerekli uyarılarla sınırlanarak, kriterlere göre belirlenmiş düzenle ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.


UV cihazları ile çalışma saatlerinin dışında alınan özel önlemlerle, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde özel bir hijyen uygulamasının yapıldığı alışveriş merkezinde, gece boyunca havalandırma hiç kapatılmadan aktif olarak çalıştırılıyor. Gün boyunca alışveriş merkezi yüzde 100 taze hava ile besleniyor, üst düzey tedbirler ile birlikte güvenli ve rahat bir alışveriş için konuyla ilgili özel eğitim almış AVM ekibi büyük bir titizlikle çalışıyor. - GAZİANTEP

Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Primemall, 'Birlikteyiz' mesajıyla kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi

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