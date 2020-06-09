Primemall "Birlikteyiz" mesajıyla kapılarını açtı - Son Dakika

Primemall "Birlikteyiz" mesajıyla kapılarını açtı

Primemall "Birlikteyiz" mesajıyla kapılarını açtı Primemall Gaziantep alışveriş merkezi ve Primemall ailesi "Birlikteyiz" mesajıyla mağaza ve müşterileri ile yeniden bir arada Primemall AVM, "Sağlığınızı Önemsiyoruz, Birlikte Önlem Alıyoruz", sloganıyla aktif mağazaları ve müşterileri ile...

Primemall "Birlikteyiz" mesajıyla kapılarını açtı

Primemall Gaziantep alışveriş merkezi ve Primemall ailesi "Birlikteyiz" mesajıyla mağaza ve müşterileri ile yeniden bir arada

GAZİANTEP - Primemall AVM, "Sağlığınızı Önemsiyoruz, Birlikte Önlem Alıyoruz", sloganıyla aktif mağazaları ve müşterileri ile yeniden buluştu.

Primemall Gaziantep, Mart ayından bu yana yaşanan Covid-19 sürecinin ardından, güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla gereken tüm önlemleri en üst seviyede alarak hizmet vermeye başladı.

Alınması gereken önlemlere mağazaların, çalışanların, ziyaretçilerin de mutlaka hassasiyetle uyması gerektiğinin altını çizen ve "Birlikte" hareket etmenin bu süreçte önemine dikkat çeken Primemall yönetimi, yüzde 90'ın üzerinde mağaza doluluk oranı ile yeniden Gazianteplilerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Mart ayından bu yana yaşanan Covid-19 sürecinin ardından, güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla gereken tüm önlemleri en üst seviyede alarak hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Prime Development CEO'su Dr. Artuğ Çetin, alınan önlemlere mağaza çalışanlarından ziyaretçilere kadar herkesin uyması konusunda çağrıda bulunarak, salgın ile "birlikte mücadelenin" önemine vurgu yaptı. CEO Dr. Artuğ Çetin, Primemall Gaziantep'in yüzde 90'ın üzerinde mağaza doluluk oranı ile yeniden Gazianteplilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, başta Gaziantep olmak üzere Antakya, İskenderun, Sivas gibi bölgelerde bulunan tüm alışveriş merkezlerinde dayanışmanın, birlik olmanın, birbirini anlamanın önemini çok iyi bildiklerini kaydetti.

Kiracı ve çalışanları ile el ele vererek bu zor süreçten sağlıkla çıktıklarını dile getiren Çetin, henüz açılış yapamayan mağazaların tebliğ nedeniyle kapalı olduklarını, kısa bir süre içinde normalleşme sürecine geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda, uyulması zorunlu kuralları tüm alışveriş merkezlerinde ve sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlatan Dr. Artuğ Çetin, virüs tehlikesinden korunmak için üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdiklerini vurguladı.

Gazianteplilerin de kurallar çerçevesinde hareket etmeye hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Çetin, "Müşterilerimizle karşılıklı güvene dayalı özel bir bağ kurduğumuza inanıyoruz, bu dönemde özellikle Primemall'u tercih ettikleri için onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Hijyen Önlemleri" üst düzeyde

Gaziantep'teki Alışveriş Merkezinin Covid-19 kapsamında, yaya ve araç giriş noktalarından mağazalara kadar uzanan her bölgede alınan sıkı hijyen önlemleri dikkat çekerken, mağaza çalışanları ve ziyaretçilerin AVM'nin girişinde ateş ölçümü yapılıyor.

Hijyen kurallarının harfiyen uygulandığı AVM içerisinde, müşteriler için çok sayıda el dezenfektan noktaları yerleştirildi. Temasın yüksek olduğu alanlar, Sağlık Bakanlığı onaylı özel dezenfektan maddeleri ile kriterlere uygun zaman dilimlerinde, sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe alanlarının 2 metreye göre belirlendiği alışveriş merkezinde, yürüyen merdiven, asansör, lavabolar gibi alanlar, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kullanılması yönünde gerekli uyarılarla sınırlanarak, kriterlere göre belirlenmiş düzenle ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.

UV cihazları ile çalışma saatlerinin dışında alınan özel önlemlerle, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde özel bir hijyen uygulamasının yapıldığı alışveriş merkezinde, gece boyunca havalandırma hiç kapatılmadan aktif olarak çalıştırılıyor. Gün boyunca alışveriş merkezi yüzde 100 taze hava ile besleniyor, üst düzey tedbirler ile birlikte güvenli ve rahat bir alışveriş için konuyla ilgili özel eğitim almış AVM ekibi büyük bir titizlikle çalışıyor.

Primemall Birlikteyiz mesajıyla kapılarını açtı

Koronavirüs, Gaziantep, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Primemall 'Birlikteyiz' mesajıyla kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi

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