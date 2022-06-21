Pringles'tan ilginç ilan: Oyun karakteri olana 25 bin dolar - Son Dakika
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Pringles'tan ilginç ilan: Oyun karakteri olana 25 bin dolar

21.06.2022 01:42
Pringles'tan ilginç ilan: Oyun karakteri olana 25 bin dolar

Pringles sosyal medyadan duyurduğu yeni iş ilanı ile şaşırttı. Şirket, oyundaki Pringles otomatlarını dolduracak birini arıyor.

Pringles, Train Sim World 2 oyunu için ilginç bir iş ilanı açtı. Atıştırmalık devi, simülasyon oyununda "Pringles otomat görevlisi" olarak görev yapacak birini aradığını söyledi. Ancak işe alınacak bu kişi, oyuncu olmayan karakter (NPC) rolünde olacak.

Pringles, oyunda çalışacak otomat görevlisi arıyor

Pringles yayınladığı iş ilanı için seçilen adayı, rolün bir parçası olarak Train Sim World 2'de bir NPC'ye dönüştürecek. Bu dönüştürme için ise 24 bin 500 dolar ödeme yapılacak. İş ilanına kabul edilen kişi, Xbox Game Pass üzerinden erişilebilen oyunda "Pringles otomat görevlisi" olarak görünecek.

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Açıklamaya göre ilana başvuran kişi, Train Sim World 2 evreninde Pringles otomatlarını kontrol etmekle meşgul olacak, ancak bunun için aslında çalışmasına gerek yok. NPC olarak görünecek karakter bu işi otomatik olarak yapacak. Yani başvuran kişi, ödeme almaya devam ederken, günlük işlerini yapmaya da devam edecek.

Pringles'tan ilginç ilan: Oyun karakteri olana 25 bin dolar

20 Haziran'da başlayan ve 6 Temmuz'da sona erecek olan ilginç iş ilanının kazananı ise sosyal medya üzerinden seçilecek. Pringles'ın açıklamasına göre Train Sim World 2'de NPC olmak isteyenler, Pringles'ın Instagram veya Twitter hesabına yaratıcı bir video veya fotoğraf göndererek başvurabilir. Atıştırmalık devinin tek şartı ise 50 kelimeden kısa olacak şekilde neden NPC olmak istediğiniz açıklamak.

Pringles, aday listesi için rastgele 50 yarışmacı seçecek. Bu 50 kişi ise yaratıcılıkları, benzersizlikleri ve neden en iyi Pringles otomat NPC'si olduklarına ilişkin açıklamalarına göre değerlendirilecek.

Pringles iş ilanı ile ilgili paylaştığı açıklamada, "Artık bir video oyununda Pringles otomat stokçusu olarak para alabileceğiniz bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

Pringles'tan ilginç ilan: Oyun karakteri olana 25 bin dolar

20 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında başvuruların açık olacağı bu iş ilanının şimdilik sadece Pringles İngiltere üzerinden yürütüldüğünü belirtelim. Pringles Türkiye'nin böyle bir girişimi olup olmayacağı ise belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Pringles'tan ilginç ilan: Oyun karakteri olana 25 bin dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pringles'tan ilginç ilan: Oyun karakteri olana 25 bin dolar - Son Dakika
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