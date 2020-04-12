Priştine korona virüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kosova Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka sayısının artması üzerine başkent Priştine'nin karantina altına alınmasına karar verdi.

Kosova Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Priştine'nin Belediye Başkanı Shpend Ahmeti ile yapılan görüşmelerin ardından şehrin karantinaya alındığı belirtildi.

Priştine Belediye Başkanı Ahmeti ise yaptığı açıklamada, korona virüs tanısı konulan bir kişinin temas ettiği 25 yakınına yapılan test sonucunda 20 kişide virüs tespit edildiğini belirterek, Priştine'de kısıtlayıcı önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişarelerin ardından Priştine'nin karantinaya alındığını kaydeden Ahmeti, korona virüs salgınının yayılmasını önlemeyi amaçlayan tedbirlerin sertleştirileceğini ifade etti.

Karantina kararı kapsamında Priştine'de ikamet etmeyenlere şehri terk etmek için Priştine dışında olanlara şehre dönmek için bugün saat 17.00'ye kadar süre verildi.

Açıklanan son 20 yeni vaka ile birlikte, toplam vaka sayısının 47'ye yükseldiği Priştine'de kritik bir aşamaya girildiği belirtildi. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ülkedeki toplam vaka sayısının 283'e, iyileşenlerin sayısının 58'e yükseldiği belirtildi. Kosova'da 8 Şubat 2020 ve 11 Nisan 2020 tarihleri arasında toplamda 3 bin korona virüs testi yapıldı.

(İHA)