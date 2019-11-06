Son Dakika Haberleri: Pritt'ten, 50. yılında TOÇEV'li çocuklara eğitim desteği
Son Dakika Ekonomi Pritt'ten, 50. yılında TOÇEV'li çocuklara eğitim desteği

Pritt'ten, 50. yılında TOÇEV'li çocuklara eğitim desteği

6 saat önce

Çubuk yapıştırıcı Pritt, 50. yılını bir sosyal sorumluluk projesi ile kutlamak amacıyla başlattığı "Çocuklar İçin Üretiyoruz" projesi kapsamında 50 Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) bünyesindeki 50 çocuğun bir yıllık eğitimine destek sağlıyor.

Pritt'ten, 50. yılında TOÇEV'li çocuklara eğitim desteği, System.String[]

Çubuk yapıştırıcı Pritt, 50. yılını bir sosyal sorumluluk projesi ile kutlamak amacıyla başlattığı "Çocuklar İçin Üretiyoruz" projesi kapsamında 50 Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) bünyesindeki 50 çocuğun bir yıllık eğitimine destek sağlıyor.

Pritt'ten yapılan açıklamada, "Çocukları desteklemeyi ve onların hayalini kurdukları her şeyi ifade edebilmelerine yardımcı olmayı, misyonunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden Pritt markası da 50. yılını kutlarken, kalplerinde eğitim ışığı taşıyan çocuklara eğitim olanakları sunan TOÇEV ile birlikte hareket ediyor. Marka, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışması ile bir yıl boyunca 50 TOÇEV'li çocuğun eğitimlerine destek verecek" denildi.TOÇEV, eğitim almak isteyen ancak maddi yetersizlik nedeniyle bu olanağa sahip olamayan çocuklara maddi ve manevi olarak yardımcı oluyor. "Okumak her çocuğun hakkıdır" anlayışı ile onların kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için faaliyet gösteriyor.

Çubuk, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giresun'da hurda toplarken bulduğu altınları polise teslim etti
Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek Cumhurbaşkanlığı kararıyla Emniyet'te yeni şube müdürlüğü kuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 22:00:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pritt'ten, 50. yılında TOÇEV'li çocuklara eğitim desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]