Son Dakika Haberleri: ‘Private Label’e sınırlama perakendeyi ikiye böldü

‘Private Label’e sınırlama perakendeyi ikiye böldü

7 dakika önce

'Private Label' denilen market markalı ürünlere sınırlama getiriliyor.

‘Private Label’e sınırlama perakendeyi ikiye böldü, System.String[]
'Private Label' denilen market markalı ürünlere sınırlama getiriliyor. Yerel marketler ve üreticiler raf sınırlamasını desteklerken, 'private label'cilar yeni adımın enflasyonu artıracağını savunuyor. (Selenay Yağcı)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:06 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü! Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 05:13:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ‘Private Label’e sınırlama perakendeyi ikiye böldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]