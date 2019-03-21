‘Private Label’e sınırlama perakendeyi ikiye böldü
7 dakika önce
'Private Label' denilen market markalı ürünlere sınırlama getiriliyor.
'Private Label' denilen market markalı ürünlere sınırlama getiriliyor. Yerel marketler ve üreticiler raf sınırlamasını desteklerken, 'private label'cilar yeni adımın enflasyonu artıracağını savunuyor. (Selenay Yağcı)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:06
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