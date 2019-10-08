Priyanka Chopra Marvel karakteri olmak istiyor
18 dakika önce
Priyanka Chopra bir Marvel filminde Hintli bir süper kahramanı oynamak istediğini ve bunun için bazı girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
Priyanka Chopra bir Marvel filminde Hintli bir süper kahramanı oynamak istediğini ve bunun için bazı girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:06
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