Son Dakika Haberleri: Priyanka Chopra Marvel karakteri olmak istiyor
Son Dakika Magazin Priyanka Chopra Marvel karakteri olmak istiyor

Priyanka Chopra Marvel karakteri olmak istiyor

18 dakika önce

Priyanka Chopra bir Marvel filminde Hintli bir süper kahramanı oynamak istediğini ve bunun için bazı girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

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Priyanka Chopra bir Marvel filminde Hintli bir süper kahramanı oynamak istediğini ve bunun için bazı girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Priyanka Chopra Marvel karakteri olmak istiyor

Priyanka Chopra, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:06 
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