Günümüzde artık her evde en az birkaç tane şarj edilen cihaz bulunuyor. Hatta öyle ki akıllı saatler, bilgisayarlar ve süpürge gibi ev aletlerini de dahil edersek onlarca cihaz kullandığımızı fark ediyoruz. Üstelik bu cihazların her biri için ayrı adaptörler ve şarj aletleri kullanabiliyoruz. Peki prizde şarj aleti bırakmak elektrik harcar mı?

Prizde şarj aleti bırakmak elektrik harcar mı?

Eğer prizde şarj aleti bırakmak elektrik harcar mı ya da prize takılı şarj cihazı elektrik tüketiyor mu sorusunun yanıtını merak ediyorsanız hemen verelim. Evet elektrik harcar. Fakat bu durum tüm cihazlar için geçerli değil. Ayrıca tükettikleri miktar da oldukça değişken. İşte detaylar…

Günümüzde kullandığımız şarj aletlerinin hepsinin içerisinde elektrik devrelerini birbirlerine bağlayan küçük trafolar vardır. Hatta bazı gelişmiş modellerin içerisinde voltaj ve akım ölçer ve sınırlayıcılar vardır. Dolayısıyla prize taktığımız anda çok düşük miktarda da olsa bu sistemin kendi içerisinde çalışabilmesi için bir elektrik tüketimi olur.

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Fakat özellikle dizüstü bilgisayarlarda gördüğümüz bazı şarj aletleri 2 parçadan oluşur. bunun ilk kısmı yalnızca bir uzatma kablosu şeklindedir. Bu parça nispeten büyük bir adaptöre bağlanır ve buradan çıkan kablo da bilgisayara elektrik iletir.

Eğer burada fişe takılan kablo adaptöre bağlanmaz ise elektrik tüketmez. Benzer bir şekilde uzatma prizlerimiz de eğer kendilerine bağlı bir şey yoksa elektrik tüketmezler. Dolayısıyla elektrik tüketimi ilk önce adaptör kısmında başlar.

Tabii eğer bir telefon, akıllı saat veya bilgisayarı şarj etmiyorsa bu adaptörler faturada fark edilemeyecek kadar düşük güç tüketir. Ortalama bir meblağ vermek gerekirse bir akıllı telefon adaptörü yılda birkaç TL'den fazla tüketmeyecektir.

Ancak hane içerisine baktığımızda her evde 5 ila 10 adet arasında çeşitli ürünlerin şarj aleti bulunuyor. Tüm bu cihazlar prize takılı olduğunda yıl sonunda faturaya yansıyacak meblağ da aynı oranda yükselecektir. Tabii yine de en uç örnekte bile 50-60 TL gibi bir bedeli olacaktır.

Fakat burada genele bakmamız gerekiyor. Türkiye'deki 20 milyon hanenin her birisi kullanmadığı elektrik için böyle meblağlar ödüyor olsa, yılda 100 milyon TL'ye yakın bir fatura çıkar. Bu da yalnızca ekonomik olarak değil, atmosfere salınan karbondioksite de olumsuz etkide bulunur.

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