Son Dakika Haberleri: Prizde Unutulan Cep Telefonu Az Daha Depoyu Yakıyordu

Prizde Unutulan Cep Telefonu Az Daha Depoyu Yakıyordu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emanet eşyalarının konulduğu yed-i emin deposunda yangın çıktı.

Prizde Unutulan Cep Telefonu Az Daha Depoyu Yakıyordu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde emanet eşyalarının konulduğu yed-i emin deposunda yangın çıktı. Yangının prizde unutulan cep telefonundan çıktığı tahmin ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde yed-i emin deposundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, emanet olarak tutulan malzemelere alevlerin sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede söndürdü. Depoda bulunan yazıhane bölümünde başlayan yangında bazı eşyalar zarar gördü. Öte yandan yangına prize takılı bırakılan cep telefonu bataryasının sebep olduğu tahmin ediliyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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