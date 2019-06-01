Prizde unutulan ütü bir evi kül etti
8 dakika önce
- Yangını söndürme çalışmaları İtfaiyenin kilitli kapıyı kırması Tahliye edilen vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - Silivri'de meydana gelen ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:31 Kaynak: AA
- Yangını söndürme çalışmaları
İtfaiyenin kilitli kapıyı kırması
Tahliye edilen vatandaşlardan detaylar
İSTANBUL - Silivri
'de meydana gelen ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü. Fatih Mahallesi
Esentepe mevkisinde 5 katlı binanın giriş katındaki bulunan dairenin yatak odasında yangın çıktı.
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