Son Dakika Haberleri: Prizde unutulan ütü bir evi kül etti
Son Dakika Güncel Haber

Prizde unutulan ütü bir evi kül etti

8 dakika önce

- Yangını söndürme çalışmaları İtfaiyenin kilitli kapıyı kırması Tahliye edilen vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - Silivri'de meydana gelen ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

- Yangını söndürme çalışmaları
İtfaiyenin kilitli kapıyı kırması
Tahliye edilen vatandaşlardan detaylar
İSTANBUL - Silivri'de meydana gelen ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü. Fatih Mahallesi Esentepe mevkisinde 5 katlı binanın giriş katındaki bulunan dairenin yatak odasında yangın çıktı.
Prizde unutulan ütü bir evi kül etti
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:31 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi Küçük çocuğun zor anları! Ayağı tuvalet giderine sıkıştı İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:39:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prizde unutulan ütü bir evi kül etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]