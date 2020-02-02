Prizde unutulan ütü yangına neden oldu - Son Dakika

Prizde unutulan ütü yangına neden oldu
6 saat önce
Siirt'te bir iş yerinde prizde unutulan ütüden çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:24 Kaynak: AA
Siirt'te bir iş yerinde prizde unutulan ütüden çıkan yangın söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi Cumhur Poturnak Caddesi'nde Ali Bilgili'ye ait terzi dükkanında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı.
İş yerinde ve üst katlarda hasara yol açan yangının, prizde unutulan ütüden kaynaklandığı belirlendi.
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