Prizde unutulan ütü yangına neden oldu - Son Dakika

İş yerinde ve üst katlarda hasara yol açan yangının, prizde unutulan ütüden kaynaklandığı belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı.

Siirt 'te bir iş yerinde prizde unutulan ütüden çıkan yangın söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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