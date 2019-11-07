Son Dakika Haberleri: Prizden çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Prizden çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

Prizden çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

7 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, evde çamaşır makinesinin bağlı olduğu prizden yangın çıktı.

Prizden çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi, System.String[]

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, evde çamaşır makinesinin bağlı olduğu prizden yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tavşanlı'ya bağlı Ada Mahallesi'ndeki Kılıç Sokak'ta, H.D.'ye ait 2 katlı evin 1'inci katında, çamaşır makinesinin bağlı olduğu prizden yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evi saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluşurken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Tavşanlı, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:28 Kaynak: DHA
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