PRİZE TAKILI RADYONUN FİŞİ YANGINA NEDEN OLDU - Son Dakika
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PRİZE TAKILI RADYONUN FİŞİ YANGINA NEDEN OLDU

11.03.2022 23:01

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, prize takılı radyonun alev alması sonucu çıkan yangında, evin yatak kullanılmaz hale geldi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, prize takılı radyonun alev alması sonucu çıkan yangında, evin yatak kullanılmaz hale geldi.

Serik İlçesi Merkez Mahallesi 2069 sokaktaki bir apartmanın üçüncü katında Salih Özen'e ait dairenin yatak odasında, saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale eden Salih Özen, ellerinden hafif yaralandı. Özen'in ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Serik itfaiye biriminden 2 itfaiye aracının müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay anını anlatan Salih Özen, "Yatak odasında radyonun fişi prizde takılıydı. Radyonun fişi ısınmış, yangın oradan çıktı. Yangını söndürmeye çalıştım. İtfaiyeyi aradım. Yatak odası tamamen yandı. Allah'tan bize bir şey olmadı. Ellerim hafif yandı başka bir şeyim yok" dedi.

PRİZE TAKILI RADYONUN FİŞİ YANGINA NEDEN OLDU
PRİZE TAKILI RADYONUN FİŞİ YANGINA NEDEN OLDU
PRİZE TAKILI RADYONUN FİŞİ YANGINA NEDEN OLDU

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Salih Özen, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PRİZE TAKILI RADYONUN FİŞİ YANGINA NEDEN OLDU - Son Dakika


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