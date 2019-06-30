Prize takılı su ısıtıcısına dokunan bebek öldü
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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, banyoda prize takılı su ısıtıcısına dokunarak, elektrik akımına kapılan Suriyeli 1 yaşındaki Menal Vasıl yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Bismil
ilçesinde, banyoda prize takılı su ısıtıcısına dokunarak, elektrik akımına kapılan Suriyeli 1 yaşındaki Menal Vasıl yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Bozçalı
Mahallesi'nde meydana geldi. Banyoda prize takılı olan elektrikli su ısıtıcısına dokunan Menal bebek, akımına kapıldı. Menal Vasıl, komşularının yardımıyla ailesi tarafından Bismil Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen talihsiz bebek, doktorların çabasına rağmen kurtarılmadı. Cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu
'na gönderilen bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bismildiyarbakır
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