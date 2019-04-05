Prizren Halkından Milli Savunma Bakanı Akar'a Sevgi Seli
1 saat önce
Kosova'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Prizren şehir merkezinde halkla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kosova
'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Prizren
şehir merkezinde halkla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaretinin ardından Prizren şehir merkezine geçti. Halkın ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, Prizren halkıyla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - PRİZREN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:32 Kaynak: İHA
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