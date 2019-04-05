Son Dakika Haberleri: Prizren Halkından Milli Savunma Bakanı Akar'a Sevgi Seli

Prizren Halkından Milli Savunma Bakanı Akar'a Sevgi Seli

1 saat önce

Kosova'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Prizren şehir merkezinde halkla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Prizren Halkından Milli Savunma Bakanı Akar'a Sevgi Seli, System.String[]
Kosova'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Prizren şehir merkezinde halkla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaretinin ardından Prizren şehir merkezine geçti. Halkın ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, Prizren halkıyla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - PRİZREN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:32 Kaynak: İHA

Kosova, Hulusi Akar, Prizren, Güncel
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