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Prizren'in tek faytoncusu asırlık geleneği yaşatıyor - Son Dakika

Prizren'in tek faytoncusu asırlık geleneği yaşatıyor

11.02.2022 12:42

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de yaklaşık bir asırdır faytonculuk yapan Pala ailesi, kaybolmaya yüz tutan bu geleneği üç nesildir yaşatıyor.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de yaklaşık bir asırdır faytonculuk yapan Pala ailesi, kaybolmaya yüz tutan bu geleneği üç nesildir yaşatıyor.

Prizren'in merkezindeki Arnavut kaldırımlı Şadırvan Meydanı'nda dolaşan fayton, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Dedesi ve babasının izinden giden ve "şehrin aktif tek faytoncusu olma" özelliğini taşıyan Kadri Pala, AA muhabirine, atlı faytonların geçmişte Prizren'in tarihi sokaklarında şehrin ileri gelenlerince kullanıldığını söyledi.

Pala, "Kosova Savaşı'ndan sonra yaşanan ekonomik kriz nedeniyle baba mesleğine döndüm. Prizren'in artan turist potansiyeli dolayısıyla ilgiden de memnunum." ifadesini kullandı.

Mesleği keyifle devam ettirdiğini belirten Pala, "Önceden arabaların olmadığı dönemde babam, büyük insanları (şehrin ileri gelenleri) taşırdı. Sünnet ve evlenme törenleriyle hastaları taşımada kullanılırdı." dedi.

Pala, faytonunun şehrin simgesi haline geldiğini ve her turistin en azından fotoğraf çektirdiğini, faytonla İngiltere Veliaht Prensi Charles gibi önemli konukları da gezdirme fırsatı bulduğunu anlattı.

Turistlere yaklaşık yarım saatte şehrin önemli tarihi noktalarını gezdirdiğini vurgulayan Pala, "Önceden 7-8 fayton vardı, sonra yavaş yavaş kayboldu ama biz faytonu koruduk. Gezdirdiğim turistlere Sinan Paşa, Namazgah Cami gibi eserleri anlatıyorum." diye konuştu.

Prizren'in tek faytoncusu asırlık geleneği yaşatıyor
Prizren'in tek faytoncusu asırlık geleneği yaşatıyor
Prizren'in tek faytoncusu asırlık geleneği yaşatıyor

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Prizren, Arnavut, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prizren'in tek faytoncusu asırlık geleneği yaşatıyor - Son Dakika


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