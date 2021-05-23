Pro Elite League'de 4. sezonun ikinci devresi bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarla başlıyor. Pro Elite League 16. haftanın açılış maçı 25 Mayıs Salı günü saat 23.00'da 52 Orduspor FK ve Futbolist arasındaki mücadeleye sahne olacak. 17. haftanın açılış maçı ise 24 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'da Adanaspor Espor ve 52 Orduspor FK arasında oyananacak.
Kıyasıya mücadelenin hakim olduğu Pro Elite League'de ikinci devre heyecanı başlıyor. 16. ve 17. hafta fikstürü sosyal medya üzerinden açıklandı. Karşılaşmalar 24 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 27 Mayıs Perşembe günü son bulacak. Haftanın fikstürü ise şu şekilde:
Pro Elite League 16. Hafta Fikstürü
25 Mayıs Salı
52 Orduspor FK vs Futbolist |23.00| - Canlı Yayın
Gaziantep FK Espor vs Karagümrük Espor |23.30| - Canlı Yayın
27 Mayıs Perşembe
İstanbul Başakşehir vs Digital Stars Esports |22.00|
Göztepe Gaming vs Altay Espor |22.00|
Eskişehirspor Espor vs 1907 Fenerbahçe Espor |22.00|
Kasımpaşa Espor vs Sivasspor Espor |22.00|
Team Aurora vs Adanaspor Espor |23.30| - Canlı Yayın
Pro Elite League 17. Hafta Fikstürü
24 Mayıs Pazartesi
Adanaspor Espor vs 52 Orduspor FK |22.00| - Canlı Yayın
Gaziantep FK Epor vs Eskişehirspor Espor |22.30| - Canlı Yayın
26 Mayıs Çarşamba
Futbolist vs 1907 Fenerbahçe Espor |21.45| - Canlı Yayın
Sivasspor Espor vs Team Aurora |22.10| - Canlı Yayın
Digital Stars Eports vs Göztepe Gaming |22.30| - Canlı Yayın
27 Mayıs Perşembe
Bilgi Espor vs İstanbul Başakşehir |22.30| - Canlı Yayın
Altay Espor vs Kasımpaşa Espor |23.00| - Canlı Yayın
Nefes kesen mücadeleleri izlemek isterseniz Pro Elite League resmi Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.
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Son Dakika › Gamegar › Pro Elite League 16. ve 17. hafta fikstürü belli oldu - Son Dakika