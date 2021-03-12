Pro Elite League 3. Sezonun en iyi takımı - Son Dakika
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Pro Elite League 3. Sezonun en iyi takımı

12.03.2021 12:27
Pro Elite League 3. Sezonun en iyi takımı

Pro Elite League'de 3. sezonun en iyi takımı.

Türkiye'nin önde gelen Espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarının da mücadele ettiği Pro Elite League'de 3. sezonun son bulması ile birlikte, sezonun en iyi takımı Pro Elite League resmi sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı.

Sezonun takımına AS4eGamesCrew takımından üç oyuncu, 1907 Fenerbahçe Espor ve Digital Stars Esports'dan ikişer oyuncu, Adanaspor Espor, Sivasspor Espor, Göztepe Gaming ve Futbolist'den 1 oyuncu sezonun takımına seçilmeye layık görüldü.

Pro Elite League 3. Sezonun en iyi takımı
Kaynak: Playerbros
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Türkiye, Futbol, Medya, Espor, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Pro Elite League 3. Sezonun en iyi takımı - Son Dakika

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