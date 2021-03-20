Pro Elite League 4. Sezonu 1. hafta müsabakaları Twitch'te canlı yayında yapılan fikstür çekimleri sonucu belli oldu. Pro Elite League'de kıyasıya ve bol gollü maçlar izlediğimiz 3. Sezonun ardından 4. Sezon 29 Mart günü başlıyor.
4. Sezon Fikstür Çekimi
1907 Fenerbahçe Espor — Eskişehir Espor
Futbolist — 52 Orduspor FK
Adanaspor Espor — Team Aurora
Sivasspor Espor — Kasımpaşa Espor
Altay Espor — Göztepe Gaming
Digital Stars Esports — İstanbul Başakşehir
Bilgi Espor — AS4eGamesCrew
Karagümrük Espor — Gaziantep FK Espor
Maçlar Twitch kanalında canlı olarak yayınlanacak. Puan detaylarına ve Lig hakkında daha fazla bilgi almak için sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Son Dakika › Sadece Haberler › Pro Elite League 4. Sezonun İlk karşılaşmaları belli oldu - Son Dakika