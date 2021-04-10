Karşılaşmalar 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde proeliteleaguetv Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Oynanan karşılaşmalarda kıyasıya mücadeleler ve bol gollü karşılaşmalar izledik. Pro Elite League'de haftanın sonuçları şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros

1907 Fenerbahçe Espor, Eskişehirspor, Sivasspor, Espor, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › Pro Elite League'de 3. ve 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı - Son Dakika

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