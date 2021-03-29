FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanacak Türkiye'nin önde gelen Espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarınında mücadele edeceği Pro Elite League 4. sezonu bugün saat 23.00'da başlıyor. Heyecan kaldığı yerden devam edecek. Sezonun 1. ve 2. hafta karşılaşmaları (29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan) tarihlerinde oynanacak.
29 Mart Pazartesi
Futbolist - 52 Orduspor FK (Twitch)
30 Mart Salı
Digital Stars Esports -23: 00- İstanbul Başakşehir (Twitch)
Sivasspor Espor -23: 30- Kasımpaşa Espor (Twitch)
31 Mart Çarşamba
Adanaspor Espor -21: 45- Team Aurora (Twitch)
1907 Fenerbahçe Espor -22: 10- Eskişehirspor Espor (Twitch)
Bilgi Espor -22: 30- AS4eGamesCrew (Twitch)
1 Nisan Perşembe
Altay Espor -22: 30- Göztepe Gaming (Twitch)
Karagümrük Espor -23: 00- Gaziantep FK Espor (Twitch)
Pro Elite League 2. hafta fikstürü şu şekilde;
29 Mart Pazartesi
52 Orduspor FK -23: 30- Adanaspor Espor (Twitch)
1 Nisan Perşembe
Team Aurora -22: 00- Sivasspor Espor
Kasımpaşa Espor -22: 00- Altay Espor
Göztepe Gaming -22: 00- Digital Stars Esports
İstanbul Başakşehir -22: 00- Bilgi Espor
AS4eGamesCrew -22: 00- Karagümrük Espor
1907 Fenerbahçe Espor -22: 00- Futbolist
Eskişehirspor Espor -23: 30- Gaziantep FK Espor (Twitch)
Karşılaşmalar PEL resmi Twitch kanalı "proeliteleaguetv" üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Pro Elite League'nin 1. ve 2. hafta maç fikstürünü duyurduğu resmi Instagram gönderisi şu şekilde oldu;
Son Dakika › Gamegar › Pro Elite League'de yeni sezon başlıyor! - Son Dakika