Pro Elite League'de yeni sezon başlıyor! - Son Dakika

Pro Elite League'de yeni sezon başlıyor!

Pro Elite League\'de yeni sezon başlıyor!
Son Güncelleme: 29.03.2021 14:53

Pro Elite League'de 1. ve 2. hafta fikstürü!

FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanacak Türkiye'nin önde gelen Espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarınında mücadele edeceği Pro Elite League 4. sezonu bugün saat 23.00'da başlıyor. Heyecan kaldığı yerden devam edecek. Sezonun 1. ve 2. hafta karşılaşmaları (29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan) tarihlerinde oynanacak.

Pro Elite League'de 1. hafta fikstürü şu şekilde;

29 Mart Pazartesi

Futbolist - 52 Orduspor FK (Twitch)

30 Mart Salı

Digital Stars Esports -23: 00- İstanbul Başakşehir (Twitch)

Sivasspor Espor -23: 30- Kasımpaşa Espor (Twitch)

31 Mart Çarşamba

Adanaspor Espor -21: 45- Team Aurora (Twitch)

1907 Fenerbahçe Espor -22: 10- Eskişehirspor Espor (Twitch)

Bilgi Espor -22: 30- AS4eGamesCrew (Twitch)

1 Nisan Perşembe

Altay Espor -22: 30- Göztepe Gaming (Twitch)

Karagümrük Espor -23: 00- Gaziantep FK Espor (Twitch)

Pro Elite League 2. hafta fikstürü şu şekilde;

29 Mart Pazartesi

52 Orduspor FK -23: 30- Adanaspor Espor (Twitch)

1 Nisan Perşembe

Team Aurora -22: 00- Sivasspor Espor

Kasımpaşa Espor -22: 00- Altay Espor

Göztepe Gaming -22: 00- Digital Stars Esports

İstanbul Başakşehir -22: 00- Bilgi Espor

AS4eGamesCrew -22: 00- Karagümrük Espor

1907 Fenerbahçe Espor -22: 00- Futbolist

Eskişehirspor Espor -23: 30- Gaziantep FK Espor (Twitch)

Karşılaşmalar PEL resmi Twitch kanalı "proeliteleaguetv" üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Pro Elite League'nin 1. ve 2. hafta maç fikstürünü duyurduğu resmi Instagram gönderisi şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros

Twitch, Espor, Nisan, Mart, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Pro Elite League'de yeni sezon başlıyor! - Son Dakika


Son Dakika
15:49 Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu
15:45 Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu
15:23 ABD ziyareti kriz çıkardı! Çin, Tayvan adasında tatbikat başlattı
15:12 Tayvan'ın ABD ziyareti kriz çıkardı! Çin ordusu tatbikat için bölgeye 42 jet ve 8 savaş gemisi gönderdi
15:07 Ramos'tan Galatasaray'a olay mesaj! Beşiktaş masadan kalktı
15:02 Beşiktaş masadan kalktı! Ramos'tan Galatasaray'a olay mesaj
14:59 Hastaneye kaldırılan Nihat Hatipoğlu'ndan paylaşım: Hamd olsun iyiyim, hepimiz duaya muhtacız
14:55 Apar topar hastaneye kaldırılan Nihat Hatipoğlu'ndan ilk paylaşım: İyiyim, duayla kalın
14:24 Zaha'nın Trabzonspor maçına ilk 11'de başlaması zor! İşte dev maç öncesi son durum
14:23 SPK, Avrupa Yatırım Holding hisselerinde suç şüphesiyle aralarında Aref'in de bulunduğu 13 kişi için işlem yasağı getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2023 15:55:09. #1.11#
SON DAKİKA: Pro Elite League'de yeni sezon başlıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement