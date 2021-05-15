Pro Elite League ilk devresi tamamlandı! - Son Dakika

Pro Elite League ilk devresi tamamlandı!

15.05.2021 10:55
Pro Elite League ilk devresi tamamlandı!, System.String[]

İlk devre karşılaşmaları tamamlandı!

Futbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği futbol ligi Pro Elite League ilk devresi tamamlandı. Nefes kesen maçlar boyunca izleyiciler bir an olsun bile yerinde duramadı.

13. Hafta Karşılaşmaları

Gaziantep FK Espor 1 - 1 Altay Espor

Karagümrük Espor 2 - 0 Digital Stars Esports

Bilgi Espor 0 - 3 Eskişehir Espor

Göztepe Gaming 3 - 1 Futbolist

Kasımpaşa Espor 0 - 4 1907 Fenerbahçe Espor

Team Aurora 1 - 0 52 Orduspor FK

İstanbul Başakşehir 1 - 0 Adanaspor Espor

14. Hafta Karşılaşmaları

1907 Fenerbahçe Espor 0 - 2 Team Aurora

Sivasspor Espor 1 - 0 İstanbul Başakşehir

Futbolist 3 - 1 Kasımpaşa Espor

Adanaspor Espor 0 - 1 Göztepe Gaming

Digital Stars Esports 3 - 0 Gaziantep FK Espor

Bilgi Espor 0 - 1 Karagümrük Espor

Eskişehirspor Espor 2 - 0 52 Orduspor FK

15. Hafta Karşılaşmaları

Göztepe Gaming 4 - 1 Sivasspor Espor

İstanbul Başakşehir 0 - 1 Altay Espor

52 Orduspor FK 0 - 1 1907 Fenerbahçe Espor

Kasımpaşa Espor 1 - 1 Adanaspor Espor

Team Aurora 1 - 3 Futbolist

Karagümrük Espor 1 - 2 Eskişehirspor Espor

Gaziantep FK Espor 0 - 1 Bilgi Espor

Bu karşılaşmalar sonucunda oluşan puan durumu ise şu şekilde oluştu:

Sivasspor Espor 35P

1907 Fenerbahçe Espor 33P

Futbolist 29P

Göztepe Gaming 27P

Eskişehirspor Espor 27P

Team Aurora 27P

Karagümrük Espor 27P

İstanbul Başakşehir 27P

Altay Espor 23P

52 Orduspor FK 18P

Digital Stars Esports 17P

Gaziantep FK Espor 17P

Adanaspor Espor 11P

Kasımpaşa Espor 10P

Bilgi Espor 10P

Ligin ikinci devresinde görüşmek üzere!

Pro Elite League ilk devresi tamamlandı!

Karagümrük, Gaziantep, Göztepe, Espor, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Pro Elite League ilk devresi tamamlandı! - Son Dakika


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