Pro Elite League Milli Takımı, VPL Euro Cup finalinde Polonya ile karşılaşıyor

Pro Elite League Milli Takımı bu gece VPL Euro Cup final karşılaşmasında Polonya ile karşılaşıyor. İki maç üzerinden oynanacak final karşılaşması canlı olarak Pro Elite League TV yayınlanacak.
00: 00 | Türkiye - Polonya | 1. Maç
00: 30 | Polonya - Türkiye | 2. Maç
Kadro:
Gökhan Kantaş - Kaleci
Asım İsmailov - Sağ bek
Furkan Özdemir - Stoper
Çağrı Zorşahin - Stoper
Emre Can - Sol Bek
Onur Şahiner - Ortasaha
Eray Yıldırım - Ortasaha
Burak Kaya - Ortasaha
Erkan Yerlikaya - Ortasaha
Melih Aracı - Santrafor
Erguvani Balcı - Santrafor
Milli Takımımıza final mücadelesinde başarılar diliyoruz.
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