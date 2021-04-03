Pro Elite League puan durumu - Son Dakika

Pro Elite League puan durumu

Pro Elite League puan durumu
Son Güncelleme: 03.04.2021 10:31

proeliteleague puan durumu paylaşıldı

FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanan Türkiye'nin önde gelen espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarının da mücadele ettiği Pro Elite League 4. Sezonunda ilk 2 hafta geride kaldı.

Pro Elite League puan durumu

Pro Elite League'de ilk 2 hafta sonucunda oluşan puan durumu.

Sivasspor Espor – 6 Puan

İstanbul Başakşehir – 4 Puan

1907 Fenerbahçe Espor – 4 Puan

Eskişehir Espor – 4 Puan

Göztepe Gaming – 4 Puan

Altay Espor – 4 Puan

Futbolist – 3 Puan

Team Aurora – 3 Puan

Gaziantep FK Espor – 3 Puan

52 Orduspor FK – 3 Puan

AS4eGamesCrew – 2 Puan

Karagümrük Espor – 1 Puan

Digital Stars Esports – 1 Puan

Bilgi Espor – 1 Puan

Kasımpaşa Espor – 0 Puan

Adanaspor Espor – 0 Puan

Pro Elite League'nin puan durumunu paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde;

Kaynak: Playerbros

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SON DAKİKA: Pro Elite League puan durumu - Son Dakika
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