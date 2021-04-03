FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanan Türkiye'nin önde gelen espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarının da mücadele ettiği Pro Elite League 4. Sezonunda ilk 2 hafta geride kaldı.
Pro Elite League puan durumu
Pro Elite League'de ilk 2 hafta sonucunda oluşan puan durumu.
Sivasspor Espor – 6 Puan
İstanbul Başakşehir – 4 Puan
1907 Fenerbahçe Espor – 4 Puan
Eskişehir Espor – 4 Puan
Göztepe Gaming – 4 Puan
Altay Espor – 4 Puan
Futbolist – 3 Puan
Team Aurora – 3 Puan
Gaziantep FK Espor – 3 Puan
52 Orduspor FK – 3 Puan
AS4eGamesCrew – 2 Puan
Karagümrük Espor – 1 Puan
Digital Stars Esports – 1 Puan
Bilgi Espor – 1 Puan
Kasımpaşa Espor – 0 Puan
Adanaspor Espor – 0 Puan
Pro Elite League'nin puan durumunu paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde;
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