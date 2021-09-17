PRODES Programı Kapsamında 6 Derneğin Projesine Hibe Desteği

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES programları çerçevesinde Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosu ile Karabük İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü işbirliği ile ilimizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik olarak ilk defa düzenlenen Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, Bakanlıklar ve diğer Hibe Fonlarına proje hazırlama eğitimi olan " Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" sonrasında hazırlanan 6 projenin tamamı başarılı olarak değerlendirilerek hibe almaya hak kazandı.

Desteklenmeye uygun görülen projelerle ilgili olarak Valilik Toplantı Salonunda Proje Sözleşmeleri imza töreni düzenlendi.

Törene Vali Fuat Gürel'in yanı sıra, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Koordinatörü Ekrem Değirmenci ve Dernek Yöneticileri katıldı.

Karabük Etkin Kadınlar Derneğinin "Üreten Eller Mutlu Gönüller" projesi, Karabük Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin "Engelliye Yapılan Yatırım, İnsanlığın Geleceğine Yapılan Yatırımdır" projesi, Karabük Girişimci Kadınlar Derneğinin "Kadınlarda Var" projesi, Safran Akademi Spor Kulübü Derneğinin "Yaşam İçin Spor, Spor İçin Yaşam" projesi, Cumayanı Köyü Eğitimi Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin "Gençliği İyiye Yönelten İnsanlığı İyiye Yöneltir" projesi ve Karabük Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin " Afrika'dan Karabük'e Can Kardeşimle" projesi yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olarak değerlendirilmiş ve hibe almaya hak kazanmıştır.

Dernek Yöneticileri ile birlikte Proje Sözleşmelerini imzalayan Vali Fuat Gürel, "İnşallah proje aşamasında ve proje nihayetinde sizlerle birlikte olmak isteriz. Proje hazırlamamış olsanız bu sonuçlar ortaya çıkmazdı, o yüzden talep etmekte fayda var, sizler talep ettiniz ve kazandınız. İnşallah sonuçları itibariyle de güzel işlere vesile olursunuz. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Koordinatörü Ekrem Değirmenci ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. "diye konuştu.