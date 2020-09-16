Prof. Akçiğit: Büyüme için teknolojik inovasyon gerekir

Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, ekonomik büyüme ve refah için "teknolojik inovasyon" gerektiğini vurguladı.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Rekabet Forumu'nun Konferans serisinin ilkinde "inovasyon" konusu ele alındı.

Konferansta, " Türkiye 'de İnovasyon" başlıklı bir sunum yapan Prof. Akçiğit, bir ülkenin ekonomik büyümeyi sağlayabilmesi ve refah seviyesini yükseltebilmesi için teknolojik inovasyon yapması gereğinin altını çizdi. Konferansta ayrıca, başarılı inovasyon için üniversiteler ile şirketler arasındaki bağın güçlü olması gerektiği vurgulandı. Türkiye'de inovasyonun üniversiteler ve şirketler olmak üzere iki ayağını ele alan sunumda rekabet, regülasyon ve bilim ortamının gelişimibaşlıklarına odaklanıldı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır açış konuşmasında, "Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan bu yeni düzen küresel rekabetçiliği inovasyon temelindeki yetkinlikler ile belirliyor. Daha hızlı, daha kaliteli ve daha verimli üretim yapan şirketler üzerlerinde yeni taleplerin baskısını her geçen gün daha fazla hissediyor" dedi ve ekledi:

"Yeni oyunda ayakta kalabilmek dijital araçlar dahil bu yeni mekanizmaları, bu yeni kültürü ne kadar içselleştirdiğinizle alakalı. İnovasyon ise bu mekanizmaları besleyen yegane can damarı."