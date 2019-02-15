Son Dakika Haberleri: Prof. Alaaddin Asna Anısına Halkla İlişkiler Sempozyumu 27 Nisan'da

Prof. Alaaddin Asna Anısına Halkla İlişkiler Sempozyumu 27 Nisan'da

17 dakika önce

A&B İletişim'in, kurucusu Prof. Dr. Alaeddin Asna anısına düzenlediği ve mesleki eğitimi geliştirmeyi, iş dünyasıyla üniversiteyi yakınlaştırmayı amaçladığı konferanslar dizisinin üçüncüsü, 27-28 Nisan'da Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle Eskişehir'de...

Prof. Alaaddin Asna Anısına Halkla İlişkiler Sempozyumu 27 Nisan'da, System.String[]
A&B İletişim'in, kurucusu Prof. Dr. Alaeddin Asna anısına düzenlediği ve mesleki eğitimi geliştirmeyi, iş dünyasıyla üniversiteyi yakınlaştırmayı amaçladığı konferanslar dizisinin üçüncüsü, 27-28 Nisan'da Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle Eskişehir'de yapılacak

"Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler" konulu sempozyumda kavramları, uygulamaları, etkileri ve sonuçlarıyla "Post-truth" ve "Halkla İlişkiler" ilişkisi, kültür, siyaset, yeni medya ve etik kapsamında tartışılacak.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz, dijital, siyasal, ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm halinde olan dünyada halkla ilişkilerin yerinin ve işlevinin tartışılacağı Post-truth temalı ulusal sempozyumun hedefinin, farklı disiplinlerden uzmanları, uygulayıcıları, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmek ve iletişim eğitiminin gelişimine ışık tutacak bir sonuç bildirisi hazırlamak olduğunu söyledi. 

A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna da, "Çağın gereklerini mesleğimize yansıtmanın yollarını arıyor, tartışma ortamı yaratılmasına öncülük etmeyi, mesleğimizi evriltmeyi hedefliyoruz. Umarım bu konferanslar dizisiyle, akademi ile meslek mensupları/iş dünyası arasında bir köprü vazifesi görebilir ve amacımıza ulaşabiliriz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:15 Kaynak: DHA

Anadolu Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Ekonomi
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