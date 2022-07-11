Prof. Alpay Azap: Yeni varyantta 1 kişi 18 kişiye Covid-19 bulaştırıyor; maske ve HES kodu geri gelmeli - Son Dakika
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Prof. Alpay Azap: Yeni varyantta 1 kişi 18 kişiye Covid-19 bulaştırıyor; maske ve HES kodu geri gelmeli

11.07.2022 09:43

TÜRK Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışı işaret ederek yeni bir Koronavirüs dalgasının başladığını söyledi.

TÜRK Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışı işaret ederek yeni bir Koronavirüs dalgasının başladığını söyledi.

Yeni dalgada yaşanan artış hızına da dikkat çeken Azap, "Yeni varyantta 1 kişi 18 kişiye Covid-19 bulaştırıyor" diyerek maske ve HES kodu uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mayıs ve Haziran ayları arasında yaşanan vaka artışlarına dikkat çeken Azap, "Mayıs ayının son haftasındaki günlük ortalama pozitiflik sayısı bin civarındaydı. Haziran ayının son hatasında ise günlük ortalama 8 bin 100 oldu. Yani 8 katı artmış durumda. Özelikle son birkaç hafta içinde çok hızlı arttı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Koronavirüs, Alpay Azap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Alpay Azap: Yeni varyantta 1 kişi 18 kişiye Covid-19 bulaştırıyor; maske ve HES kodu geri gelmeli - Son Dakika

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