Prof. Alpay Azap: Yeni varyantta 1 kişi 18 kişiye Covid-19 bulaştırıyor; maske ve HES kodu geri gelmeli

TÜRK Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışı işaret ederek yeni bir Koronavirüs dalgasının başladığını söyledi.

Yeni dalgada yaşanan artış hızına da dikkat çeken Azap, "Yeni varyantta 1 kişi 18 kişiye Covid-19 bulaştırıyor" diyerek maske ve HES kodu uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mayıs ve Haziran ayları arasında yaşanan vaka artışlarına dikkat çeken Azap, "Mayıs ayının son haftasındaki günlük ortalama pozitiflik sayısı bin civarındaydı. Haziran ayının son hatasında ise günlük ortalama 8 bin 100 oldu. Yani 8 katı artmış durumda. Özelikle son birkaç hafta içinde çok hızlı arttı" ifadelerini kullandı.