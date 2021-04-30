Prof. Bilge 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü' nedeniyle yaptığı açıklamada, "Emek, gayret, fedakarlık denilince akla ilk gelen meslek gruplarından biri de sağlık çalışanlarıdır" dedi.

Bilge, açıklamasında bütün çalışanların, emeğin ve alın terinin sembolü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Bilge, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçüsüzdür. İnsanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve halkımıza daha sağlıklı bir hayat sağlamak için bütün zorluklara rağmen gece gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getiren, sağlık çalışanlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum. İnsanlık değerlerinin gelişiminde gayretleriyle, fedakarlıklarıyla emekçilerin ve emeğin yeri tartışılmazdır. Emeği ve alın terini kutsayan bir medeniyetin mensupları olarak bizler de emek bilincinin gelişimine önemli katkılar sunmuş bir milletin fertleriyiz. İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını alması gerektiği bilinci ve terbiyesiyle hareket edildiğinde emekçilerin ve diğer toplumsal kesimlerin sorunlarının birçoğunun çözülebileceği kuşkusuzdur. Tüm dünyayı etkileyen Covıd-19 pandemi sürecinden geçmekteyiz. Bu zorlu süreçte ülkemizde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız oldu. Onlara Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Emek, gayret, fedakarlık denilince akla ilk gelen meslek gruplarından biri de sağlık çalışanlarıdır. Hekiminden hemşiresine, teknisyeninden hasta bakıcısına kadar bu ülke insanın sağlığını bir üst noktaya taşıyabilmek adına canla başla görevlerini ifa eden çalışanlarımız, bugün dünyada iftiharla bahsedilen sağlık sistemimizin de mimarlarıdır. Onlara bir meslektaşları olarak ne kadar teşekkür etsem azdır. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR