Prof. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Prof. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti
7 saat önce
KORONAVİRÜS tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜS tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi
Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:41 Kaynak: DHA
Son Dakika Sağlık Bakanlığından "İmmün Plazma Tedariki" açıklaması İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu