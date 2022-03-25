Prof. Dr. açıkladı, bu hastalıkta erken tanı önemli - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. açıkladı, bu hastalıkta erken tanı önemli

25.03.2022 11:32
Prof. Dr. açıkladı, bu hastalıkta erken tanı önemli

Prof. Dr. Ali Şahin eklem iltihabında erken tanının önemli olduğunu, birçok romatizmal hastalığın kendisini eklem iltihabıyla gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Ali Şahin eklem iltihabında erken tanının önemli olduğunu, birçok romatizmal hastalığın kendisini eklem iltihabıyla gösterdiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şahin eklem iltihabıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eklem iltihabında erken tanının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Eklemde, oynak yerlerinde ağrı, şişlik, sabah katılığı-tutukluğu, ısı artışı bazen kızarıklık olabilir. Bunların ayırıcı tanısının yapılması son derece önemlidir. Örneğin özellikle bölgemizde sıklıkla karşımıza çıkan Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı erken yaşlarda belirti vermektedir. Hastalar, tekrarlayan eklem iltihabıyla bize başvurmaktadır. Tanısında hastanın klinik bulguları, aile öyküsü oldukça önemlidir. Bu hastalıkta olduğu gibi bazı romatizmal hastalıklarda bazı nedenlerden dolayı halen tanı da gecikme yaşanmaktadır" dedi.

"VÜCUDUN KENDİ KENDİNE SALDIRIYOR"

Prof. Dr. Şahin Romatizmal hastalıkların vücudun kendi kendine saldırdığı ya da tekrarlayan iltihap ataklarıyla giden hastalıklar olduğunu söyleyerek, "Bu hastalıkların erken tanısında son yıllarda ultrasonografi, tırnak yatağı kapillaroskopisi, tükürük bezi biyopsisi, cilt-kas biyopsileri ve çeşitli diğer doku biyopsileri gibi işlemler yapılıyor. Erken tanı koyup tedaviye başlamak birçok romatolojik hastalıkta sakatlık ve iş gücü kaybını önlemede önemlidir. 2013 yılından bu yana bölümümüzden üç iç hastalıkları romatoloji uzmanı uzmanlık eğitimi alarak ülkemizin çeşitli illerindeki hastanelerde Romatolog olarak çalışmaktadırlar. Bölümümüz aynı zamanda tıp doktoru ve iç hastalıkları uzmanlarının yetiştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Bu bağlam da Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Alim Yıldız'a, Baş Hekimimize ve Dekanımıza her zaman yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

(Samet Dülek-İHA)

Prof. Dr. açıkladı, bu hastalıkta erken tanı önemli
Prof. Dr. açıkladı, bu hastalıkta erken tanı önemli
Prof. Dr. açıkladı, bu hastalıkta erken tanı önemli

YORUMLAR
500
Kosova Sağlık Bakanı Latifi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti Kosova Sağlık Bakanı Latifi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti Geleceğin sağlıkçıları, beyaz önlük giyerek mesleğe ilk adımlarını attı Geleceğin sağlıkçıları, beyaz önlük giyerek mesleğe ilk adımlarını attı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Ali Şahin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. açıkladı, bu hastalıkta erken tanı önemli - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL
11:31 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz rahatsız oldu, Seren Serengil'e mesaj attı
11:25 Erdoğan "gayet uygun" demişti! O fiyatlara 6 ayda yüzde 132 zam geldi
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:45:40. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. açıkladı, bu hastalıkta erken tanı önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement